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Лиза Су: дефицит сохранится до конца года, но поставки будут увеличиваться каждый квартал

Делать прогноз на 2022 год достаточно сложно.
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Год, который тоже не обещает быть простым, перевалил через экватор, и это позволило представителям ресурса Barron’s обратиться к главе AMD Лизе Су (Lisa Su) с предсказуемыми вопросами о ситуации на рынке и прогнозами по её улучшению.

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Источник изображения: AMD

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Генеральный директор AMD заявила, что обстановка различается от сегмента к сегменту, но до конца года дефицит компонентов будет сохраняться. Если говорить о 2022 годе, то многое будет зависеть от динамики рынка. AMD всеми силами способствует тому, чтобы каждый квартал увеличивал доступные производственные мощности. Таким образом, если в 2022 году компании удастся догнать спрос, то ситуация с доступностью компонентов улучшится.

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