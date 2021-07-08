Лиза Су: дефицит сохранится до конца года, но поставки будут увеличиваться каждый квартал
Год, который тоже не обещает быть простым, перевалил через экватор, и это позволило представителям ресурса Barron’s обратиться к главе AMD Лизе Су (Lisa Su) с предсказуемыми вопросами о ситуации на рынке и прогнозами по её улучшению.
реклама
реклама
Генеральный директор AMD заявила, что обстановка различается от сегмента к сегменту, но до конца года дефицит компонентов будет сохраняться. Если говорить о 2022 годе, то многое будет зависеть от динамики рынка. AMD всеми силами способствует тому, чтобы каждый квартал увеличивал доступные производственные мощности. Таким образом, если в 2022 году компании удастся догнать спрос, то ситуация с доступностью компонентов улучшится.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила