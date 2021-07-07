Гибридные процессоры AMD Cezanne пока остаются редкими гостями на прилавках, поэтому любые эксперименты с их разгоном автоматически привлекают особое внимание аудитории. Американский энтузиаст Splave процессор Ryzen 3 5300G водрузил на материнскую плату ASRock X570 Aqua, чтобы при помощи жидкого азота поднять его частоту под нагрузкой до 5425 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В качестве нагрузки выступал тест GPUPI for CPU 1B, в котором на указанной частоте удалось сохранить активность четырёх ядер и восьми потоков, а результат составил 2 минуты 4,701 секунды.

Источник изображения: HWBot, Splave

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Он обеспечил первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами. Кстати, второе и третье место в этом рейтинге тоже заняты системами на базе модели AMD Ryzen 3 5300G. Автор эксперимента обещает его повторить в новых условиях, когда выйдет оптимизированный BIOS к материнской плате ASRock X570 Aqua.