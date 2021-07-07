Власти США оказывают давление на TSMC в вопросе расширения производства в Китае
Поскольку TSMC настроена достаточно равномерно наращивать производственные мощности в ближайшие три года, собираясь потратить на эти нужды $100 млрд, логичной частью этих планов стало расширение мощностей на предприятии в Китае. Издание DigiTimes уже сообщает, что противодействовать этому пытаются американские власти.
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Предыдущий президент США, Дональд Трамп (Donald Trump), добился исключения Huawei и её подразделений из числа клиентов тайваньской компании TSMC, поэтому сомневаться в наличии у американских властей рычагов воздействия на эту компанию не приходится. В начале мая стало известно, что TSMC готова вложить $2,87 млрд в расширение производства на китайском предприятии в Нанкине, где выпускается 28-нм продукция. Основными клиентами предприятия являются производители автокомпонентов. Последние сейчас испытывают трудности с получением компонентов, а Китай остаётся крупнейшим авторынком планеты, поэтому решение наладить локальное производство чипов в увеличенных объёмах помогло бы облегчить ситуацию, но пока власти США пытаются продавливать национальные интересы и за пределами своей страны.
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