Поднять Intel с колен поможет создательница Sandy Bridge
Ресурс Tom’s Hardware Guide сообщил о кадровом назначении, которое может иметь судьбоносное для Intel значение. На пост старшего вице-президента и одного из руководителей группы DEG, которая занимается разработкой процессоров, возвращается обладающая 28-летним опытом работы Шломит Вайс (Shlomit Weiss) – выходец из израильского подразделения компании, которая стояла у истоков не только первых двухъядерных процессоров марки, но и ставшей легендой архитектуры Sandy Bridge.
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Шломит Вайс приложила руку и к разработке архитектуры Skylake, которой суждено было стать для Intel «надеждой и опорой» на долгие годы, так как задержка с освоением 10-нм технологии превратила эту архитектуру в долгоиграющую, с учётом выхода последующих поколений процессоров на её основе. Теперь Шломит Вайс предстоит курировать разработку всех клиентских процессоров Intel, хотя очевидно, что первые результаты её деятельности в новой должности появятся лишь через несколько лет.
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