Вчера компания Samsung Electronics огласила предварительные итоги финансовой деятельности во втором квартале текущего года, которые в переводе на понятные показатели выразились в увеличении выручки на 19% до $55,5 млрд и росте операционной прибыли на 53% до $11 млрд.

реклама

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Источник изображения: Samsung

реклама

Тем самым был обновлён рекорд по выручке второго квартала, установленный Samsung в 2018 году. Величина прироста операционной прибыли также превзошла ожидания аналитиков, которые рассчитывали на 38%. Подобной динамике в немалой степени способствовал рост цен на микросхемы оперативной памяти. Негативным фактором должно было стать снижение спроса на смартфоны корейской марки, но здесь приходится ориентироваться на прогнозы сторонних аналитиков, которые говорят о возможности уменьшения объёмов реализации с 76 до 59 млн штук.