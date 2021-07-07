Во втором квартале выручка Samsung выросла на 53%
Вчера компания Samsung Electronics огласила предварительные итоги финансовой деятельности во втором квартале текущего года, которые в переводе на понятные показатели выразились в увеличении выручки на 19% до $55,5 млрд и росте операционной прибыли на 53% до $11 млрд.
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Тем самым был обновлён рекорд по выручке второго квартала, установленный Samsung в 2018 году. Величина прироста операционной прибыли также превзошла ожидания аналитиков, которые рассчитывали на 38%. Подобной динамике в немалой степени способствовал рост цен на микросхемы оперативной памяти. Негативным фактором должно было стать снижение спроса на смартфоны корейской марки, но здесь приходится ориентироваться на прогнозы сторонних аналитиков, которые говорят о возможности уменьшения объёмов реализации с 76 до 59 млн штук.
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