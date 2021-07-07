Вскоре после своего вступления в должность генерального директора Intel в феврале текущего года Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что компания потратила бы $20 млрд на строительство двух новых предприятий в США даже при отсутствии государственной поддержки, но если власти выделят какие-то субсидии, она от них не откажется. Интересно, что Гелсингер в конце прошлого месяца достаточно неожиданно опубликовал собственную статью на страницах издания с говорящим названием POLITICO, призвав американские власти с этой трибуны отдавать приоритет поддержке местных компаний.

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Источник изображения: Intel

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Ключевой фразой в этой статье Гелсингера стала отсылка к прогнозам издания The Economist, согласно которым даже если в 2024 году на территории США начнёт работать предприятие TSMC, передовые техпроцессы эта компания всё равно будет использовать на территории Тайваня. Напомним, что строящееся в Аризоне предприятие TSMC займётся выпуском контрактной продукции по 5-нм технологии. Представители TSMC не раз отмечали, что без субсидий со стороны местных властей строительство предприятия в США не имеет никакого смысла.

У Гелсингера быстро нашлись оппоненты на Тайване, которые в ответной публикации заявили, что сама Intel рассчитывает на получение субсидий на строительство предприятия на территории Европы, хотя тоже не является местной компанией. По неофициальным данным, руководство Intel предложило европейским властям выделить до 8 млрд евро на строительство предприятия, способного обслуживать европейских клиентов в части контрактного производства чипов. Место для его строительства пока не выбрано, но Intel обещает определиться до конца текущего года.