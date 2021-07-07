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Apple увеличила производственный план по выпуску iPhone в этом году

Смартфоны 13-й серии должны быть приняты рынком лучше, чем ожидается.
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До осеннего предполагаемого анонса нового поколения iPhone остаётся не так много времени, чтобы аналитики игнорировали это событие в своих прогнозах. Специалисты Loop Capital, например, недавно выяснили, что Apple увеличила объём заказанных в производство смартфонов на текущий год с прошлых 205 до 220-225 млн штук. Это говорит об уверенности компании в способности продать указанное количество iPhone по итогам года.

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Источник изображения: Getty Images

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Аналитики J.P. Morgan считают, что потенциал модельного ряда iPhone 13 не в полной мере оценён рынком, и фактически аппараты нового поколения будут продаваться лучше ожиданий. Авторы прогноза сравнили текущую ситуацию с анонсом iPhone 11 — при общих вялых ожиданиях смартфоны этого поколения продавались весьма успешно. Основной проблемой политики Apple в последние годы эксперты чаще всего называют несущественность изменений в характеристиках и функциональных возможностях смартфонов, предлагаемых с каждым новым поколением устройств.

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