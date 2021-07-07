Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
Как только курсы популярных криптовалют, добываемых при помощи графических процессоров, начали стремительно снижаться, участники фондового рынка невольно вспомнили события времён первого криптовалютного бума, который оставил NVIDIA с внушительным запасом нераспроданных графических процессоров поколения Pascal. По мнению экспертов KeyBanc, не следует опасаться «второй волны криптопохмелья», которая причинит бизнесу NVIDIA серьёзный урон.
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Аналитики убеждены, что усилия NVIDIA по разграничению графических процессоров по их целевому назначению принесли свои плоды, и майнеры активно переключились на покупку ускорителей CMP, сократив свою долю в спросе на истинно игровые видеокарты. Соответственно, если майнеры и потеряют интерес к средствам добычи криптовалюты, то на игровом сегменте это скажется в меньшей степени, чем в прошлый раз. И тут у любого обывателя всплывают в памяти активно насаждаемые некоторыми авторами новости о стремительном снижении цен на игровые видеокарты в розничных сетях…
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