Как только курсы популярных криптовалют, добываемых при помощи графических процессоров, начали стремительно снижаться, участники фондового рынка невольно вспомнили события времён первого криптовалютного бума, который оставил NVIDIA с внушительным запасом нераспроданных графических процессоров поколения Pascal. По мнению экспертов KeyBanc, не следует опасаться «второй волны криптопохмелья», которая причинит бизнесу NVIDIA серьёзный урон.

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Источник изображения: NVIDIA, Bloomberg

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Аналитики убеждены, что усилия NVIDIA по разграничению графических процессоров по их целевому назначению принесли свои плоды, и майнеры активно переключились на покупку ускорителей CMP, сократив свою долю в спросе на истинно игровые видеокарты. Соответственно, если майнеры и потеряют интерес к средствам добычи криптовалюты, то на игровом сегменте это скажется в меньшей степени, чем в прошлый раз. И тут у любого обывателя всплывают в памяти активно насаждаемые некоторыми авторами новости о стремительном снижении цен на игровые видеокарты в розничных сетях…