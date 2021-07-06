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Intel Core i9-11900K на частоте 6563 МГц взял бронзу в Cinebench R20

И не только в модельном зачёте, но и среди всех моделей с восемью ядрами.
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Немецкий энтузиаст 3unrer сегодня после длительного перерыва решил заявить о себе, воспользовавшись системой на базе процессора Intel Core i9-11900K, охлаждаемого при помощи жидкого азота. Не лишённый честолюбия оверклокер не только выступает на HWBot под собственным флагом, но и использует индивидуальное оформление резервуара для жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, 3urner

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Процессор на частоте 6563 МГц сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков, этого хватило, чтобы занять третье место в модельном зачёте и аналогичную позицию среди всех моделей с восемью ядрами.

Источник изображения: HWBot, 3urner

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8334 балла, полученные в Cinebench R20, в глобальном зачёте соответствуют только 338-му месту, но и ядер у этой модели семейства Rocket Lake всего восемь. Максимальная частота, которой удалось достичь процессору Core i9-11900K без дополнительной вычислительной нагрузки - 7314 МГц, при этом активность сохранили только три ядра и три потока.

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Теги

экстремальный разгон rocket lake core i9-11900k cinebench r20
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