Тоскливое послевкусие одного американского праздника вознаградило тех авторов, кто не избегает даже самых заурядных материалов на страницах сайта DigiTimes. Рассуждая о влиянии рыночных тенденций на бизнес производителей систем охлаждения, этот тайваньский ресурс со ссылкой на традиционные источники заявил, что во второй половине ткущего года будут представлены новые модели графических процессоров.

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Источник изображения: VideoCardz

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Помня о задержке анонса Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600, в это легко поверить, но этими двумя видеокартами дело может не ограничиться. Во-первых, AMD точно потребуются модули охлаждения для ускорителей вычислений Radeon Instinct MI200, хотя они и будут применяться исключительно в серверном сегменте. Во-вторых, нельзя исключать, что Intel всё же вернётся в сегмент дискретной игровой графики со своей новинкой серии Xe-HPG, известной под обозначением DG2. Какие сюрпризы может готовить NVIDIA, остаётся только догадываться – ситуация на рынке пока не стимулирует эту компанию к активности в части подготовки анонса новинок.