Intel продолжает искать поддержку у европейских партнёров
По всей видимости, поиск единомышленников в сфере строительства нового предприятия на территории Европы продолжает отнимать у нового главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) достаточно много времени, поскольку со своей страницы в Twitter он в конце прошлого месяца сообщил об очередном визите в этот регион, а также о проведённых переговорах с властями Франции, Бельгии, Италии, Германии и Нидерландов.
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Не факт, что Intel рассматривает возможность строительства предприятия во всех перечисленных странах, поиск клиентов тоже является важной частью подготовки подобного проекта. Сюжет прилагаемого к твиту видеоролика подразумевает обращение главы Intel к потенциальным партнёрам в Европе с призывом превратить угасающую отрасль в развивающуюся. Напомним, что у Intel есть производственная база в Ирландии, комментарии главы местного подразделения компании тоже попали в видеоролик. Это уже второй визит Гелсингера в Европу с момента его вступления в должность генерального директора Intel в середине февраля.
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