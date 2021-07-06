Появились новые подтверждения наличия 128 Гбайт памяти HBM2E у ускорителей AMD Radeon Instinct MI200
В описании одного из суперкомпьютерных центров, который будет обслуживать астрономов на западе Австралии, появились скромные, но достаточно важные данные о характеристиках будущих ускорителей вычислений AMD Radeon Instinct MI200 с архитектурой CDNA2.
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Обновления кода Linux уже позволили выяснить, что каждый ускоритель этой модели сможет предложить 128 Гбайт памяти типа HBM2E, теперь эта информация подтверждена ещё одним источником. Напомним, Radeon Instinct MI200 предложит двухкристальную компоновку графического процессора, что пока остаётся экзотикой. На каждый графический процессор, таким образом, придётся по 64 Гбайт памяти типа HBM2E. Это в два раза больше в удельном измерении, чем у предшественников, да и сама память станет быстрее. Формальный дебют Radeon Instinct MI200 должен состояться в этом полугодии, данный ускоритель получит конструктивное исполнение OAM, поэтому использовать его в потребительских системах не получится даже при наличии такого желания.
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