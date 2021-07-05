Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Охладитель для серверных процессоров Intel в исполнении LGA 1700 разгоняется до 8000 об/мин

А вот процессор под ним вряд ли будет разгоняться.
+
! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым

Если обратиться к сайту Dynatron, то выяснится, что компания Intel готовит процессоры Alder Lake в исполнении LGA 1700, которые могут быть использованы в серверном окружении. Ничего удивительного в этом нет, поскольку серверные системы начального уровня давно разделяют платформу с потребительскими решениями Intel. Различия заключаются в нюансах, и на них имеет смысл обратить внимание в данном случае.

реклама

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Источник изображения: Dynatron

реклама

Во-первых, процессорный охладитель для разъёма LGA 1700 способен справиться с моделями Alder Lake, имеющими уровень TDP до 125 Вт включительно, но при этом вентилятор имеет типоразмер 60 х 60 х 25 мм. Собственно, сам кулер ограничивается габаритными размерами 90,7 х 85 х 65,1 мм и массой 500 г, поэтому удивляться тут нечему.

Во-вторых, в режиме максимальной производительности вентилятор вращается со скоростью 8000 об/мин, прокачивая за минуту 46,41 кубических фута воздуха при уровне шума 52,94 дБА. Для серверных систем такое сочетание характеристик не является проблемой – им важнее скромные габаритные размеры. От медного основания кулера отходят три U-образные тепловые трубки, рёбра радиатора выполнены из алюминия.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel охлаждение процессора alder lake кулер lga 1700
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Охладитель для серверных процессоров Intel в исполнении LGA 1700 разгоняется до 8000 об/мин
+
ASML не заинтересована в ужесточении санкций против Китая
5
Foxconn удалось увеличить выручку на 20%
+
Контрактные производители второго эшелона во время дефицита стали чувствовать себя лучше
+
Acer ради ускорения доставки продукции теперь меньше полагается на морские перевозки
+
Samsung до сих пор борется с высоким уровнем брака при производстве 5-нм чипов
+

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 31
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 30
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
47
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Тесты моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
63
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
7
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
9
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
8

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
15:30
Я с криптопии выводил в 17" норм вроде
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
Slavik Skrypnik
15:29
Это не баг, он не будет убиратся, это фича андроид 11..
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 12.5 в июле
ахахах
15:29
хохлушки хороши,они всё делают и недорого-я две их сразу брал и нормально так получилось
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
Виталий Анатольевич
15:28
Кацап подгорел , быстро так.....
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
hellbkade777
15:28
"по этой цене она должна продаваться - 120 000" вы что там, с руха дубнули? как давно считалось маразмом и бесоёбством от жира покупать карты за 70 тыщ? За 70к собирался полностью системник для максим...
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
SeTi2019
15:26
Мне тебя жаль, что никто, кроме тех хохлушек за три сотки с тобой и связываться не хочет
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
Anton Dust
15:24
Когда со скидкой в 10к будут продавать, тогда можно подумать.
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Владимир Кулешов
15:24
Пошли на хYй с таким конским ценником!
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3070 Ti приблизилась к GeForce RTX 3060
rebel-1
15:23
Шляпа одна, кроме разве что The Forgotten City. Но они зря от первого лица квест сделали.
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
Eks Eks
15:21
Недорогие? Автор шутит? Это все еще х2.5 прайс по отношению к РРЦ (рекомендованным розничным ценам) объявленным производителем в момент их выхода, при этом новее и лучше сами карточки за все это время...
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем