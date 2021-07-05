Охладитель для серверных процессоров Intel в исполнении LGA 1700 разгоняется до 8000 об/мин
Если обратиться к сайту Dynatron, то выяснится, что компания Intel готовит процессоры Alder Lake в исполнении LGA 1700, которые могут быть использованы в серверном окружении. Ничего удивительного в этом нет, поскольку серверные системы начального уровня давно разделяют платформу с потребительскими решениями Intel. Различия заключаются в нюансах, и на них имеет смысл обратить внимание в данном случае.
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Во-первых, процессорный охладитель для разъёма LGA 1700 способен справиться с моделями Alder Lake, имеющими уровень TDP до 125 Вт включительно, но при этом вентилятор имеет типоразмер 60 х 60 х 25 мм. Собственно, сам кулер ограничивается габаритными размерами 90,7 х 85 х 65,1 мм и массой 500 г, поэтому удивляться тут нечему.
Во-вторых, в режиме максимальной производительности вентилятор вращается со скоростью 8000 об/мин, прокачивая за минуту 46,41 кубических фута воздуха при уровне шума 52,94 дБА. Для серверных систем такое сочетание характеристик не является проблемой – им важнее скромные габаритные размеры. От медного основания кулера отходят три U-образные тепловые трубки, рёбра радиатора выполнены из алюминия.
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