Власти Нидерландов в 2019 году блокировали экспорт сканеров ASML для EUV-литографии в Китай, но потеря клиентов на этом направлении была компенсирована высоким спросом со стороны TSMC и Samsung. Между тем, как отмечает The New York Times, до 15% всей выручки ASML получает от поставок литографических сканеров прежнего поколения в Китай.

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Источник изображения: The New York Times

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Сейчас некоторые американские функционеры предлагают перекрыть и этот канал поставок, но отраслевые аналитики из США считают, что в этом нет особого смысла. Подобные санкции, ограничивающие поставки оборудования прежнего поколения в Китай, навредят только самой ASML, а китайским клиентам не особо помешают, поскольку какой-то запас сканеров у них уже имеется. Представители ASML тоже надеются, что здравый смысл одержит верх, и санкции не будут усугублены подобным шагом со стороны США и Евросоюза.