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Контрактные производители второго эшелона во время дефицита стали чувствовать себя лучше

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Казалось бы, несколько лет назад GlobalFoundries была вынуждена отказаться от освоения 7-нм технологии в серийном производстве, мотивировав такое решение серьёзным ростом затрат. Как отмечает DigiTimes, дефицит чипов в этом году привлёк на профильные предприятия такое количество заказов, что даже едва сводившие концы с концами контрактные производители почувствовали себя весьма уверенно.

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Источник изображения: DigiTimes

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Выручка компаний GlobalFoundries и PSMC, в числе прочих, вернулась к росту. Первая даже решилась вложиться в расширение собственного производства и активно помогает партнёрам, выпускающим кремниевые пластины. Искать дополнительные средства на развитие решено при помощи публичного размещения акций – компания рассчитывает привлечь до $30 млрд, если верить слухам. Обиженная на GlobalFoundries компания IBM даже решила, что теперь уместно истребовать с бывшего партнёра неустойку за моральный и материальный ущерб.

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Теги

литографическое производство полупроводники globalfoundries
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