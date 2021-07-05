Как отмечает DigiTimes со ссылкой на интервью с генеральным директором Acer Джейсоном Ченем (Jason Chen), эта тайваньская компания хотела бы укрепить свои позиции в сегменте медицинской техники и товаров для системы здравоохранения. Она готова предлагать не только диагностические комплексы, использующие систему искусственного интеллекта, но даже спецодежду для медицинских сотрудников. Традиционная для Acer компьютерная продукция в исполнении для медицинских учреждений обзавелась антибактериальным покрытием поверхности.

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Источник изображения: DigiTimes

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Морские перевозки сейчас столкнулись с рядом проблем, которые вызывают задержку с поставками грузов, поэтому Acer ради ускорения доставки своей продукции использует авиатранспорт для экспорта в США, а на европейском направлении ставку делает на железнодорожный транспорт.