Samsung до сих пор борется с высоким уровнем брака при производстве 5-нм чипов
Издание Business Korea со ссылкой на собственные источники утверждает, что компания Samsung Electronics до сих пор не может наладить выпуск 5-нм изделий на своём новом предприятии в Южной Корее с приемлемым уровнем брака. Предприятие, которое начало работать ещё в феврале прошлого года, до сих пор обеспечивает выход годной продукции на уровне не более 50%.
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Самым активным клиентом Samsung, помимо самой корейской компании, на этом направлении является Qualcomm. Возможно, проблемы с освоением 5-нм техпроцесса компанией Samsung как раз и подтолкнули Qualcomm поручить выпуск части 4-нм процессоров Snapdragon 895 компании TSMC. Недавно также сообщалось, что и 3-нм техпроцесс Samsung освоит не ранее 2024 года, поэтому нельзя сказать, что проблемы с качеством 5-нм продукции в этом смысле кого-то способны удивить.
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