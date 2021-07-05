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GeForce RTX 3090 обновила рекорд Unigine Superposition 1080P Extreme под жидким азотом

Частота графического процессора достигла 2835 МГц.
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Южнокорейский энтузиаст biso biso продолжает экспериментировать с видеокартой EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, подвергая её охлаждению при помощи резервуара с жидким азотом и дополнительных вентиляторов. В тесте Unigine Superposition 1080P Extreme ему удалось добиться устойчивой работы видеокарты на частотах 2835/23696 МГц.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K при этом довольствовался системой жидкостного охлаждения, работая на частоте 5.4 ГГц при активности десяти ядер и десяти потоков. Результат в 18 896 баллов является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт.

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экстремальный разгон geforce rtx 3090 unigine superposition
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Сейчас обсуждают

Александр Голубев
06:30
Ты сам хохляра судя по фамилии )))
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Renegade1979
06:08
Отличаются вроде, японские проще, и в большинстве катаканы присутствуют характерные линии типа /, как вроде рубили катаной, только закругленные. И похоже оно слоговое, потому букв получилось раза в дв...
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Шешенбек Уматов
06:08
Без рекламы DNS или Ситилинка неинтересно даже читать.
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Шешенбек Уматов
05:56
А я что-то сижу и думаю, что-то уже больше трех часов зелот не рекламирует citilink.. , и смотрю статья появилась
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
wwr222
05:54
И там дорого.Такая карта однозначно столько не стоит.Я уж молчу о том,как наэкономили сами производители:платы-говно,СО-дешман...
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
GO!
05:54
Зелот каждый день пишет одну и ту же рекламную статью, а дебилы каждый день в ней описываются, что не будут покупать))
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wwr222
05:48
Ну таких цен точно не будет.Если только 1660супер в дешман исполнении.
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
Renegade1979
05:48
Почему пригоженские членососы такие тупые? Прежде чем нести бред про Техас, может сначала почитать про то, что там на самом деле? Что линии сопряжения с федеральной энергосистемой у них есть. Но ими н...
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wwr222
05:47
В этом году-скорее всего нет.После НГ-может.Тут как карта ляжет. Я бы очень удивился,если ДНС за пару месяцев скинет ценники за 3060 с 70 тыс до 30-32тыс(красная цена для бюджетки).Но пока так:
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
Максим Романовский
05:47
Что творится в голове писавшего эту новость. Ужас.
Apple и Intel тесно сотрудничают с TSMC, чтобы выпустить первые 3-нм чипы
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