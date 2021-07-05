GeForce RTX 3090 обновила рекорд Unigine Superposition 1080P Extreme под жидким азотом
Южнокорейский энтузиаст biso biso продолжает экспериментировать с видеокартой EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, подвергая её охлаждению при помощи резервуара с жидким азотом и дополнительных вентиляторов. В тесте Unigine Superposition 1080P Extreme ему удалось добиться устойчивой работы видеокарты на частотах 2835/23696 МГц.
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Центральный процессор Intel Core i9-10900K при этом довольствовался системой жидкостного охлаждения, работая на частоте 5.4 ГГц при активности десяти ядер и десяти потоков. Результат в 18 896 баллов является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт.
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