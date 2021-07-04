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AMD по силам вернуть себе четверть серверного рынка, считает Bank of America

Акции компании в ближайшие пару лет будут расти в цене.
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Специалисты Bank of America включили акции AMD в перечень тех ценных бумаг, курсовая стоимость которых в ближайшие два года может вырасти минимум на 10-20%. По их мнению, компании вполне по силам вернуть себе исторический максимум доли на серверном рынке, который приблизительно равнялся 25%.

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Источник изображения: Getty Images

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Сейчас компания занимает около 10-11% серверного рынка. Впечатляющих успехов AMD удалось за последний год добиться в сегменте суперкомпьютеров, где доля её компонентов выросла почти в пять раз до примерно 10%. Прогрессу AMD будет способствовать и недавно объявленная задержка с выходом на рынок серверных процессоров Intel семейства Sapphire Rapids.

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