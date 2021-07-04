Японцам удалось изучить модули DDR5 вблизи
В отличие от интернет-площадки Amazon, японские магазины комплект памяти типа DDR5 марки Team Group продавать пока не готовы, но уже выставили его на обозрение для всех посетителей. В данном случае речь идёт о двухканальном комплекте DDR5-4800 объёмом 2 х 16 Гбайт.
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Тайминги 40-40-40-77 сочетаются с рабочим напряжением 1,1 В, предусмотрена функция коррекции ошибок ECC. Небуферизованные модули DIMM имеют 288 контактов, а микросхемы памяти расположены только с одной стороны печатной платы.
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Данный экземпляр оснащается микросхемами памяти Micron, хотя конкурирующие SK hynix и Samsung свою готовность выпускать чипы DDR5 тоже подтвердили.
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На днях стало известно, что Intel задержит поставки серверных процессоров Sapphire Rapids с поддержкой DDR5 до следующего года, поэтому единственным кандидатом на использование памяти данного типа в текущем году пока остаётся платформа Intel Alder Lake. По данным японских источников, местные магазины начнут продавать модули памяти типа DDR5 осенью текущего года.
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