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Антимонопольщики США велели Broadcom прекратить притеснять конкурентов

Компания не готова согласиться с обвинениями.
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Электронные компоненты Broadcom используются во многих устройствах, используемых для передачи информации, поэтому компания обладает достаточным влиянием на рынок. Как отмечает Bloomberg, Федеральная торговая комиссия США в рамках антимонопольного расследования, которое ведётся с 2018 года, признала поведение Broadcom нарушающим принципы справедливой конкуренции, принудив компанию пересмотреть условия контрактов с клиентами.

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Источник изображения: Barron’s

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Как утверждает американский регулятор, Broadcom в своих отношениях с клиентами использовала условия, вынуждающие их отказываться от закупки продукции конкурирующих производителей. В качестве санкций непокорным грозило прекращение поставок продукции самой Broadcom, либо увеличение её стоимости в одностороннем порядке. Представители Broadcom выразили несогласие с оценкой своей деловой практики американскими антимонопольными органами, но выразили готовность подчиниться принятым решениям.

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