Антимонопольщики США велели Broadcom прекратить притеснять конкурентов
Электронные компоненты Broadcom используются во многих устройствах, используемых для передачи информации, поэтому компания обладает достаточным влиянием на рынок. Как отмечает Bloomberg, Федеральная торговая комиссия США в рамках антимонопольного расследования, которое ведётся с 2018 года, признала поведение Broadcom нарушающим принципы справедливой конкуренции, принудив компанию пересмотреть условия контрактов с клиентами.
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Как утверждает американский регулятор, Broadcom в своих отношениях с клиентами использовала условия, вынуждающие их отказываться от закупки продукции конкурирующих производителей. В качестве санкций непокорным грозило прекращение поставок продукции самой Broadcom, либо увеличение её стоимости в одностороннем порядке. Представители Broadcom выразили несогласие с оценкой своей деловой практики американскими антимонопольными органами, но выразили готовность подчиниться принятым решениям.
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