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Глава Arm в очередной раз замолвил слово о NVIDIA-кормилице

Руководство обеих компаний всячески пропагандирует друг друга.
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Если основатель Arm регулярно выражает озабоченность судьбой своего детища после поглощения компанией NVIDIA, то действующий генеральный директор британского холдинга Саймон Сегарс (Simon Segars) остаётся очевидным сторонником будущей сделки. Второе полугодие он решил начать с публикации обращения на страницах корпоративного блога.

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Источник изображения: FT

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Глава Arm убеждён, что NVIDIA обогатит британский холдинг не только материально, но и технологически, позволяя использовать системы искусственного интеллекта и серверные ресурсы для разработки новых процессорных архитектур. Arm в составе NVIDIA не будет притеснять кого-либо из существующих клиентов, при этом постарается освоить новые сегменты рынка.

Руководство Arm, как признаётся Сегарс, в какой-то момент рассматривало возвращение акций компании на открытый фондовый рынок, но сделка с NVIDIA должна дать больше финансовых ресурсов, которые можно будет направить на развитие, а не выплату дивидендов акционерам или выкуп акций. Это ещё один довод в пользу данной сделки. Завершил своё обращение Сегарс фразой о способности Arm в составе NVIDIA обеспечить лидерство Великобритании в сегменте компьютерных вычислений на последующие тридцать лет.

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