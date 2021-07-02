MSI дарит подарки за покупку игровых аксессуаров в России
Приход лета и настоящего тепла тайваньская компания MSI в России решила отметить запуском новой акции, которая называется «Игровой микс». Её суть заключается в том, что все покупатели игровых аксессуаров MSI будут получать фирменные подарки.
Специальное предложение действует с 24 июня по 8 августа 2021 года. Для участия в акции нужно приобрести в указанные сроки хотя бы один акционный продукт компании MSI и пройти на регистрацию по этой ссылке. Чтобы подать заявку, вам нужно указать следующие данные:
- ФИО;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- населённый пункт;
- индекс;
- почтовый адрес;
- название магазина-партнёра;
- наименование приобретённого продукта;
- дата покупки;
- серийный номер изделия.
В акции принимают участие наушники IMMERSE GH20, GH30, GH50 и GH61; клавиатуры VIGOR GK20, GK30, GK50 ELITE, GK50 LOW PROFILE, GK70 RED и GK80 RED; игровые мыши CLUTCH GM20 ELITE, GM30, GM41 LIGHTWEIGHT; а также коврики для мыши AGILITY GD60 и GD70, гарнитуры DS502, контроллеры FORCE GC20 и GC30.
Покупатели в зависимости от выбранного изделия могут получить в подарок код на сумму в 650 рублей в Steam, фирменный зонт с логотипом дракона, тканевую сумку с лого MSI, а также одеяло «Лаки» с драконом или подушку для шеи. В акции принимает участие более дюжины магазинов, включая «Ситилинк», DNS, «М.Видео» и OZON.
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