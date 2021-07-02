Контрактные производители продолжат поднимать цены на свои услуги в этом полугодии
Издание DigiTimes продолжает погружать самых преданных и готовых платить подписчиков в полный интриг мир контрактного производства полупроводниковых компонентов. Не раз с начала пандемии нам приходилось слышать, что подскочивший спрос на компоненты вынуждает контрактных производителей поднимать цены на собственные услуги.
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Пытаясь избавить себя за счёт таких мер от излишней работы, контрактные производители чипов явно неспособны ограничить сезон повышений цен первым полугодием. Тайваньские источники сообщают, что повышения цен на услуги подрядчиков ждут клиентов и в этом полугодии. Хорошая новость заключается в том, что спрос на полупроводниковые компоненты во второй половине года и не подумает снижаться, как того опасались некоторые участники рынка.
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