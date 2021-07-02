Micron утверждает, что проблема засухи на Тайване перестала влиять на производство
Генеральный директор Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) на квартальной отчётной конференции заявил, что выпуску микросхем оперативной памяти на Тайване одно время могла мешать беспрецедентная для этого острова засуха, но с наступлением сезона дождей проблема утратила актуальность.
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Многие информационные источники не уставали сообщать, что к концу мая тайваньские водохранилища подходили с уровнем запаса воды в 6% от нормы, и в жилые районы Тайваня вода подавалась по графику только пять дней в неделю. Местные производители микросхем, которым требуется приличное количество технической воды, выходили из ситуации не только закупкой воды в цистернах, но и повторным использованием отработанной жидкости, как это обычно происходило. Активно бурились новые скважины, а опреснительные предприятия на побережье работали на полную мощность. Июнь принёс на Тайвань долгожданные дожди, и запасы воды начали восполняться, снижая риски для полупроводниковой отрасли.
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