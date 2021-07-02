Генеральный директор Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) на квартальной отчётной конференции заявил, что выпуску микросхем оперативной памяти на Тайване одно время могла мешать беспрецедентная для этого острова засуха, но с наступлением сезона дождей проблема утратила актуальность.

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Источник изображения: BBC

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Многие информационные источники не уставали сообщать, что к концу мая тайваньские водохранилища подходили с уровнем запаса воды в 6% от нормы, и в жилые районы Тайваня вода подавалась по графику только пять дней в неделю. Местные производители микросхем, которым требуется приличное количество технической воды, выходили из ситуации не только закупкой воды в цистернах, но и повторным использованием отработанной жидкости, как это обычно происходило. Активно бурились новые скважины, а опреснительные предприятия на побережье работали на полную мощность. Июнь принёс на Тайвань долгожданные дожди, и запасы воды начали восполняться, снижая риски для полупроводниковой отрасли.