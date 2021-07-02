Генеральный директор Infineon в интервью Reuters говорил преимущественно о ситуации с дефицитом полупроводниковых компонентов, но успел обмолвиться и об инициативе европейских властей по строительству локального предприятия, способного выпускать полупроводниковые компоненты по 2-нм технологии.

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Источник изображения: Reuters

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По словам Рейнхарда Плосса (Reinhard Ploss), в отдельных сегментах рынка полупроводниковых компонентов ситуация далека от улучшения. Сейчас проблемой становится распространение коронавирусной инфекции в тех регионах, где сосредоточены производственные мощности подрядчиков. Сама компания располагает двумя предприятиями в Германии, которые обладают резервом увеличения производительности, поэтому считает, что по ряду товарных позиций неплохо защищена от проблем с подрядчиками.

Идею строительства в Европе предприятия по контрактному производству 2-нм чипов глава Infineon осуждает при любой возможности. По его словам, в регионе просто нет потребителей столь передовых компонентов. Производителей смартфонов в Европе почти не осталось. Производители ПК и серверного оборудования в этом регионе тоже не сконцентрированы. Да, европейские потребители охотно будут покупать основанные на 2-нм компонентах системы, но для этого нет никакой нужды организовывать их локальное производство в Европе. Местным властям, как считает Плосс, нужно сосредоточиться на сильных сторонах европейской промышленности, а не следовать примеру других регионов планеты, провозгласивших движение курсом к «технологическому суверенитету».