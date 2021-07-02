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SK innovation сейчас довольствуется шестым местом, но к концу 20222 года попадёт в тройку лидеров на рынке аккумуляторов

Китайская CATL при этом наверняка останется на первом месте.
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Корейское издание Business Korea весьма своевременно опубликовало статистику SNE Research по рынку тяговых аккумуляторов за первые пять месяцев текущего года. Во-первых, стало известно, что китайская компания CATL совершила рывок за прошедший год, увеличив свою долю с 22 до 31,2%. По сути, она теперь не только является лидером мирового рынка, но и контролирует его треть.

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Источник изображения: SK innovation

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Во-вторых, эта статистика позволяет оценить амбиции корейской компании SK innovation, которая сейчас довольствуется шестым местом и 5,1% рынка. Конкурирующая LG Energy Solution занимает второе место и 23,1% рынка, на третьем месте расположилась японская Panasonic (14,7%), четвёртая позиция досталась китайскому производителю BYD (6,9%).

Примечательно, что уже к концу 2022 года SK innovation хочет попасть в тройку лидеров, а к середине десятилетия увеличить объёмы производства тяговых батарей в пять раз. На это планируется потратить $12,6 млрд, а для привлечения инвесторов компания готова пойти на реструктуризацию и публичное размещение акций. В настоящее время выпуск батарей приносит SK innovation всего пять процентов выручки, но скоро это изменится.

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аналитика электромобили аккумуляторы catl sk innovation
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