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В Китае введён запрет на использование подержанных тяговых батарей в стационарных системах

Система утилизации дала сбой.
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Давно известно, что отслужившие своё тяговые батареи электромобилей находят применение в стационарных системах хранения электроэнергии. Обычно это происходит, когда в составе электромобиля аккумуляторы уже не могут обеспечить более 70% первоначальной ёмкости. Как отмечает DigiTimes, китайские власти вынуждены были ввести временный запрет на использование отслуживших в электромобилях батарей в стационарных системах хранения электроэнергии.

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Источник изображения: E1

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Во-первых, такой сценарий использования батарей не обеспечивает предсказуемого ресурса стационарных систем хранения электроэнергии. Затраты на контроль за состоянием аккумуляторов порой могут достигать таких величин, что целесообразнее купить новые батареи «без пробега». Во-вторых, попытки китайских властей создать до 10 тысяч пунктов приёма электромобильных аккумуляторов особым успехом не увенчались. Как выясняется, с государственной системой конкурируют мелкие «утилизаторы», деятельность которых с трудом поддаётся контролю и регулированию, поэтому вводимый запрет призван несколько снизить их активность.

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