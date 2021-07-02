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Новый глава Qualcomm пригрозил процессору Apple M1 альтернативной разработкой

У компании в следующем году появится свой процессор для ноутбуков.
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Компания Qualcomm объявила о предстоящей смене генерального директора ещё в начале января, но официально его пост Криштиано Амон (Cristiano Amon) занял только на этой неделе. Агентству Reuters удалось получить от него некоторые интересные комментарии по поводу конкурентной обстановки на рынке.

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Источник изображения: Reuters

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Купленный недавно стартап Nuvia, как напомнил глава Qualcomm, был основан выходцами из Apple, которые принимали участие в разработке процессора M1 для персональных компьютеров. Этот факт позволяет новому руководству Qualcomm надеяться на скорое появление в ассортименте собственной продукции процессоров для ноутбуков, способных потягаться со многими конкурирующими решениями. Амон считает, что первые процессоры для ноутбуков нового поколения компания выпустит в следующем году.

Ухода с рынка Huawei глава Qualcomm не особо боится – место китайского гиганта быстро займут китайские конкуренты. По этой же причине он не особо переживает за стабильность поставок мобильных модемов для нужд Apple. Если американский разработчик iPhone откажется от модемов Qualcomm в пользу компонентов собственной разработки, которые ему помогают создать выходцы из Intel/Infineon, то китайские производители смартфонов под управлением Android достаточно быстро компенсируют эту потерю.

Хотя Nuvia изначально планировала предлагать клиентам серверные процессоры с Arm-совместимой архитектурой, Qualcomm на присутствие в этом сегменте пока не претендует. Единственное послабление, которое может быть сделано – это передача прав на использование ноу-хау Nuvia стороннему разработчику серверных процессоров.

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