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RockIt Cool предлагает услуги по снятию и замене крышки на процессорах AMD Ryzen

Цены кусаются, но подход почти индивидуальный.
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Компания RockIt Cool предлагает свои услуги тем, кто давно собирался снять крышку со своего процессора AMD Ryzen, но боялся делать это самостоятельно. Представительство компании в Техасе предлагает услуги по профессиональному снятию и замене штатной крышки теплораспределителя процессоров данного семейства.

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Источник изображения: RockIt Cool

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Прежде всего, заказчик должен сфотографировать свой экземпляр процессора AMD Ryzen минимум с шести ракурсов, поскольку это позволит зафиксировать его изначальное состояние документально на случай повреждений при транспортировке. Для пересылки процессора можно использовать оригинальную коробку AMD, в которой процессор продавался. Если её нет, придётся озаботиться созданием безопасных условий пересылки самостоятельно.

Сама по себе услуга снятия с процессора крышки и очистки внутренностей от герметика и штатного термоинтерфейса оценивается в $60. За дополнительные $25 может быть установлена альтернативная медная крышка RockIt Cool с термоинтерфейсом на выбор заказчика. Пересылать шприц или тюбик с термопастой нет необходимости – у специалистов в наличии имеются почти все популярные варианты. Ещё за $30 авторы модификации могут провести тестирование процессора и переслать результаты на адрес электронной почты заказчика. Если при этом крышка меняется на альтернативную, то тестирование с отправкой результатов будет стоить уже $50. В общем, у бродячих специалистов теперь появился ориентир для прейскуранта на собственные услуги подобного рода.

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Теги

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