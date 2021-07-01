В ближайшие три года TSMC потратит на строительство новых предприятий и освоение передовых литографических технологий не менее $100 млрд. Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на экологический отчёт компании, пока расширение производства не позволяет TSMC выполнять те обязательства по защите окружающей среды, которые она на себя взяла.

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Источник изображения: The Japan Times

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По итогам 2020 года стало понятно, что потребление воды, электроэнергии и количество создаваемых отходов растёт третий год подряд. Переход на EUV-литографию тоже не способствует экономии электроэнергии, поскольку один сканер нового поколения потребляет в десять раз больше электричества, чем единица оборудования прежнего поколения. TSMC может влиять на проблему лишь частично, переводя предприятия на использование энергии из возобновляемых источников, а также внедряя EUV-сканеры со сниженным энергопотреблением. Новая версия оборудования, снижающая затраты электроэнергии на 5%, будет введена в эксплуатацию не ранее следующего года.

В прошлом году TSMC увеличила потребление воды на 25%, а энергопотребление выросло на 18%. Экономить до половины потребляемой воды с этого года позволит предприятие по её очистке, а вот из возобновляемых источников компания в этом году сможет получать не более 9% электроэнергии. Лишь к 2050 году этот показатель будет доведён до 100%, а к концу текущего десятилетия он не превысит 25%.