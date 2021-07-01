Код Linux подтверждает наличие двух кристаллов у AMD Radeon Instinct MI200
С недавних пор семейство ускорителей вычислений AMD Radeon Instinct развивается отдельно от игровых видеокарт Radeon RX, поэтому решению с кодовым обозначением Aldebaran приписывается не только наличие памяти типа HBM2 или HBM2e, которая успела стать экзотикой в потребительском сегменте, но и двухкристальная компоновка, которая до этого в графическом сегменте не применялась. Как отмечает Phoronix, новый патч для кода операционной системы Linux приносит дополнительные подтверждения относительно существующих представлений о характеристиках Aldebaran.
реклама
реклама
Помимо наличия двух кристаллов на одной подложке и использования памяти типа HBM2 или HBM2e, патч описывает способность графических процессоров соединяться с центральными процессорами через интерфейс xGMI. Эти ускорители выйдут в текущем году и найдут применение в новейших суперкомпьютерных системах. Рядовым потребителям они интересны преимущественно в контексте расширения кругозора.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила