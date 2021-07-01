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Код Linux подтверждает наличие двух кристаллов у AMD Radeon Instinct MI200

Как и микросхем памяти типа HBM2.
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С недавних пор семейство ускорителей вычислений AMD Radeon Instinct развивается отдельно от игровых видеокарт Radeon RX, поэтому решению с кодовым обозначением Aldebaran приписывается не только наличие памяти типа HBM2 или HBM2e, которая успела стать экзотикой в потребительском сегменте, но и двухкристальная компоновка, которая до этого в графическом сегменте не применялась. Как отмечает Phoronix, новый патч для кода операционной системы Linux приносит дополнительные подтверждения относительно существующих представлений о характеристиках Aldebaran.

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Источник изображения: Kernel.org

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Помимо наличия двух кристаллов на одной подложке и использования памяти типа HBM2 или HBM2e, патч описывает способность графических процессоров соединяться с центральными процессорами через интерфейс xGMI. Эти ускорители выйдут в текущем году и найдут применение в новейших суперкомпьютерных системах. Рядовым потребителям они интересны преимущественно в контексте расширения кругозора.

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gpgpu linux cdna cdna 2 radeon instinct mi200
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