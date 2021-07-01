Отчитавшись о результатах очередного фискального квартала, компания Micron Technology сочла нужным заявить, что нашла покупателя на предприятие в штате Юта, которое было выставлено на продажу ещё в марте этого года. Необходимость избавиться от этого актива была обусловлена решением Micron прекратить выпуск и разработку памяти типа 3D XPoint. Когда-то здесь выпускалась память и для нужд компании Intel, но теперь Micron предпочитает сосредоточиться на иных типах памяти с поддержкой интерфейса CXL, а существующее предприятие проще продать, чем подвергать переоснащению для собственных нужд.

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Источник изображения: Bloomberg

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В роли покупателя выступит Texas Instruments, которая заплатит $900 млн за предприятие Micron. Ещё $600 млн последняя из компаний рассчитывает сэкономить за счёт повторного использования оборудования и некоторого имущества, относящегося к данному предприятию. Часть этого имущества будет продана, остальное Micron надеется применить для своих нужд в других географических точках.