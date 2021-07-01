Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Micron выручит за предприятие в Юте, где выпускала 3D XPoint, почти миллиард долларов

Покупателем станет Texas Instruments.
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

Отчитавшись о результатах очередного фискального квартала, компания Micron Technology сочла нужным заявить, что нашла покупателя на предприятие в штате Юта, которое было выставлено на продажу ещё в марте этого года. Необходимость избавиться от этого актива была обусловлена решением Micron прекратить выпуск и разработку памяти типа 3D XPoint. Когда-то здесь выпускалась память и для нужд компании Intel, но теперь Micron предпочитает сосредоточиться на иных типах памяти с поддержкой интерфейса CXL, а существующее предприятие проще продать, чем подвергать переоснащению для собственных нужд.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Bloomberg

реклама

В роли покупателя выступит Texas Instruments, которая заплатит $900 млн за предприятие Micron. Ещё $600 млн последняя из компаний рассчитывает сэкономить за счёт повторного использования оборудования и некоторого имущества, относящегося к данному предприятию. Часть этого имущества будет продана, остальное Micron надеется применить для своих нужд в других географических точках.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы micron твердотельная память 3d xpoint texas instruments
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Micron выручит за предприятие в Юте, где выпускала 3D XPoint, почти миллиард долларов
+
Евросоюз и Великобритания одобрили сделку AMD по поглощению Xilinx
4
Renault обещает снизить стоимость батарей для электромобилей на 60%
1
Электрический грузовик Daimler получился в три раза дороже дизельного
7
Поставщики комплектующих для ноутбуков не рассчитывают на снижение спроса в следующем квартале
1
Прогресс Samsung в освоении 3-нм технологии не так очевиден
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
99
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
24
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
21
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
117
Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
51
10 самых крутых игр, которые можно было бесплатно получить на раздачах магазина Epic Games
4
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
37
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
9
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
2

Сейчас обсуждают

Variativity
07:38
Мечтай мамкин бомжарик
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Sayros
07:37
тогда че тытут усердно пишешь, раз такая умница
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
ddr22
07:34
У вас какая видеокарта?
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
Sayros
07:33
а кто сказал что другие возьмут, никто ниче брать не будет по таким всратым овер ценам
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
XMeNN
07:33
В статье написано, что ТОЛЬКО в Китае продаётся. Чем читаешь?
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Ванька Сычев
07:32
Заглот, иди нахуй
GeForce RTX 3070 Ti в магазинах РФ стоит дешевле 100 000 р, а цена GeForce RTX 2060 упала в 2 раза
terenty79
07:27
Украина кладезь it и кибер. И все всегда с криминальным контекстом, воровство в сети, кибератаки, сетевое вымогательство, интернет казино и всякие сервисы продажи онлайн наркоты, оружия, и заказы неуг...
В украинской тюрьме заключённым подросткам разрешат заняться киберспортом
Вадик
07:26
Ты не возьмёшь, другие возьмут. Всё очень просто
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
terenty79
07:22
я не боюсь рейтингов от школоты и больных на голову людей. их злоба на реальную жизь никак не повлеяет. а все идет к тому, как именноя говорю.
Роскомнадзор попросил предприятия сообщить об использовании Nord VPN, ExpressVPN и других сервисов
Дмитрий Гончаров
07:17
Да лучше сервер ставить, нафиг ltsc. Лучше без гуя, если звук в играх не нужен. Вот это нормальная мужицкая ось, да и звук кое какой есть, через asio и wasapi, для работы пойдет конечно
Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем