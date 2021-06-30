Евросоюз и Великобритания одобрили сделку AMD по поглощению Xilinx
В отличие от сделки NVIDIA по покупке британского разработчика процессорных архитектур Arm, намерения AMD объединиться с разработчиком программируемых матриц Xilinx встречают гораздо меньше сопротивления на уровне антимонопольных органов различных стран. Если вчера своё согласие высказали регуляторы Великобритании, то сегодня их примеру последовали европейские антимонопольщики.
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Европейским чиновникам на изучение условий сделки потребовалось не более месяца. Никаких дополнительных требований к её реализации они не выдвинули. Последнее слово останется за китайскими регуляторами, поскольку все остальные фазы согласования сделка уже прошла. Её денежный эквивалент составляет $35 млрд, но фактически компании AMD и Xilinx просто обменяются акциями, и со стороны покупателя особых затрат в натуральном выражении не потребуется.
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