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Renault обещает снизить стоимость батарей для электромобилей на 60%

И разгонит европейское производство электромобилей до миллиона экземпляров в год.
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На профильной презентации французская Renault Group сегодня не стала делиться конкретными рецептами достижения поставленных целей, но пообещала в текущем десятилетии сократить стоимость хранения одного кВт‧ч электроэнергии в тяговой батарее транспортного средства до $80. Если ориентироваться на сегодняшние флагманские модели, то это означает, что в их себестоимости тяговая батарея будет тянуть на $8000.

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Источник изображения: Renault Group

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В целом, компания в ближайшие годы предложит две платформы для производства электромобилей марок Renault, Mitsubishi, Nissan и Alpine, одна из которых позволит создавать машины сегментов C и D с запасом хода до 580 км, а вторая будет предназначена для массовых электромобилей сегмента B с запасом хода до 400 км. Они-то и должны стать основной ударной силой французского концерна в достижении цели производить в Европе до миллиона электромобилей в год к концу десятилетия. К 2025 году компания представит не менее 10 новых моделей электромобилей. В европейском ассортименте продукции они будут составлять до 65% к 2025 году, а пятью годами позже доля достигнет впечатляющих 90%.

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