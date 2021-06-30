Поставщики комплектующих для ноутбуков не рассчитывают на снижение спроса в следующем квартале
Некоторые источники начали было выражать сомнение в сохранении высокого спроса на ноутбуки во втором полугодии, поскольку отдельные поставщики комплектующих заявили о сокращении профильной выручки во втором квартале. Сайт DigiTimes после опроса производителей силовой электроники, клавиатурных блоков и разного рода разъёмов, используемых в ноутбуках, убеждает общественность в обратном – в третьем квартале спрос на ноутбуки как минимум не снизится, а может даже и вырасти.
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Не похоже, чтобы пандемия в этом году дала шанс труженикам цифровой отрасли, школьникам и студентам окончательно отказаться от удалённой работы и дистанционного обучения. По этой причине спрос на ноутбуки будет сохраняться, а если учесть дефицит многих компонентов, то рассчитывать на скорое его удовлетворение будет сложно и после нормализации эпидемиологической ситуации в мире.
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