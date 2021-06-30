Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китайский разработчик процессоров Loongson привлечёт $544 млн инвестиций

Чтобы сократить зависимость китайской инфраструктуры от зарубежных комплектующих.
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

Из всех китайских разработчиков процессоров наиболее известной нашим читателям с десятилетним и более стажем должна быть компания Loongson Technology. На этой неделе, как отмечает Nikkei Asian Review, она подала заявку на публичное размещение акций на Шанхайской фондовой бирже, рассчитывая привлечь до $544 млн инвестиций.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: AP

реклама

Деньги планируется направить не только на разработку центральных и графических процессоров, но и на пополнение оборотных средств компании. По итогам прошлого года Loongson увеличила выручку в два с лишним раза, а чистая прибыль почти утроилась. Разумеется, без поддержки китайских властей дело не обошлось. Они стимулируют правительственные ведомства переходить на использование разработанных в Китае процессоров. Пока они занимают не более 0,5% рынка, но возможности мотивирующих методик с применением чёрствого пряника, используемого для нанесения болезненных ударов, не следует недооценивать. Формальное отсутствие кнута в этом инструментарии результата не меняет.

В 2019 году до 45% прибыли Loongson формировали именно средства государственных субсидий, в 2020 году их доля сократилась до 29,9%. Теоретически, процессорами китайской разработки могут быть оснащены до 20 млн компьютеров и серверов, используемых местными правительственными структурами. Китайская таможенная служба уже частично перешла на продукты импортозамещения, но уровень быстродействия отечественных процессоров и операционной системы устраивает не всех пользователей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

акции китайские процессоры loongson
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Прогресс Samsung в освоении 3-нм технологии не так очевиден
+
Китайский разработчик процессоров Loongson привлечёт $544 млн инвестиций
+
Radeon RX 6900 XT на частотах 2970/17280 МГц занял третье место в 3DMark Fire Strike Extreme
+
Intel задержала анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids
14
Blackview A100 поступил в продажу со скидкой
+
AMD готова продвигать процессоры в образовательном сегменте и среди разработчиков игр
+
Группа японских компаний рассчитывает извлечь выгоду из использования квантового компьютера IBM
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
51
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
16
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
19
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
54
Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти
24
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
52
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
65
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
28
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
1
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
+

Сейчас обсуждают

Alex-IT
12:20
В новостях писали, что маркировка будет отличаться, причём как у видюх для майнинга, так у моделей против майнинга. У них законы строже соблюдаются чем у нас, любой чих должен быть задокументирован. Т...
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Alex-IT
12:15
Я почитал отзывы на этот проц, у него запас теплоотвода до 150-160 Вт, его разработчики уже в курсе маркетинговых уловок производителей процессоров, поэтому перестраховываются.
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Renegade1979
12:15
Какой электродвигатель? Массу бака и массу батарей сравнить, тут же окажется что идея бредовая.
Совершен первый междугородний перелет на автомобиле
Митяй Архивиз
12:15
Конечно дороже, на Авито она есть, в днс нет, вот и цена 🗿
Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – GeForce RTX 3070 потеряла 129 000 рублей
brazil
12:14
Надо так сначала создал Масс Эффект, а потом его убил. Андромеда была уже не его, а Антем пытался переработать, но штукатуркой вряд ли можно исправить изначально провальную идею.
Экс-руководитель BioWare Кейси Хадсон основал независимую студию Humanoid
Alex-IT
12:13
С обеими задачами этот ПК справится прекрасно))
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Alex-IT
12:12
Не обязательно, сейчас в каждом городе хватает авто и мотоциклов с ценником больше миллиона. Таким людям как раз по карману такие сборки.
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Андрей Маликов
12:12
тупо несколько человек деньги Отмыли и всё Это записалось в общую статистику
В первой половине 2021 года геймеры потратили на мобильный гейминг почти 45 миллиардов долларов
nonses84
12:09
Никогда такого не было и вот опять. Сколько лет они уже кормят завтраками про 10нм???
Intel задержала анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids
nonses84
12:07
Угу, потому как лохи и так с глюками и багами проиграют... Это же святой камень от Интел. Сектанты всё стерпят, а вот крупные компании нет.
Intel задержала анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем