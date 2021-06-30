Китайский разработчик процессоров Loongson привлечёт $544 млн инвестиций
Из всех китайских разработчиков процессоров наиболее известной нашим читателям с десятилетним и более стажем должна быть компания Loongson Technology. На этой неделе, как отмечает Nikkei Asian Review, она подала заявку на публичное размещение акций на Шанхайской фондовой бирже, рассчитывая привлечь до $544 млн инвестиций.
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Деньги планируется направить не только на разработку центральных и графических процессоров, но и на пополнение оборотных средств компании. По итогам прошлого года Loongson увеличила выручку в два с лишним раза, а чистая прибыль почти утроилась. Разумеется, без поддержки китайских властей дело не обошлось. Они стимулируют правительственные ведомства переходить на использование разработанных в Китае процессоров. Пока они занимают не более 0,5% рынка, но возможности мотивирующих методик с применением чёрствого пряника, используемого для нанесения болезненных ударов, не следует недооценивать. Формальное отсутствие кнута в этом инструментарии результата не меняет.
В 2019 году до 45% прибыли Loongson формировали именно средства государственных субсидий, в 2020 году их доля сократилась до 29,9%. Теоретически, процессорами китайской разработки могут быть оснащены до 20 млн компьютеров и серверов, используемых местными правительственными структурами. Китайская таможенная служба уже частично перешла на продукты импортозамещения, но уровень быстродействия отечественных процессоров и операционной системы устраивает не всех пользователей.
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