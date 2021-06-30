Intel задержала анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids
В послужном списке нового генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) возникла первая задержка с анонсом продукта. Корпоративный вице-президент Лиза Спелман (Lisa Spelman), отвечающая за процессоры Xeon и память, со страниц корпоративного блога была вынуждена заявить, что анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids состоится не в конце текущего года, а только в первом квартале следующего. Массовое производство вообще стартует не ранее второго квартала.
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Intel объясняет задержку необходимостью обеспечить правильную работу многих новых технологий, предлагаемых данными процессорами. Это и поддержка DDR5, и PCI Express 5.0, и новые расширения AMX, не говоря уже о памяти типа HBM. Выкатывать сырой продукт в серверном сегменте Intel не готова, поэтому на подготовку анонса требуется больше времени, чем предполагалось изначально.
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