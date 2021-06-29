Blackview A100 поступил в продажу со скидкой
Компания Blackview недавно представила смартфон Blackview A100. Новинка позиционируется в качестве шустрого компактного смартфона в сегменте до 300 долларов. Одной из главных сильных сторон смартфона стала основная камера, которой не может похвастаться ни одна модель серии.
В Blackview A100 установлен 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX362. Светосила оптики – f/1,75. Матрица оптического формата 1/2,55 дюйма имеет 1,4-мкм пиксели. Также заявлена поддержка технологии Dual Pixel, которая отвечает за повышение скорости автоматической фокусировки.
Делается это путём использования всех пикселей для получения большего количества информации. Это даёт возможность быстро фокусироваться на объекте в динамичных сценах без потери качества изображения даже при нехватке света. По словам производителя, время фокусировки в Blackview A100 составляет 0,03 секунды.
Ещё одной особенностью новинки является система фокусировки Voice Coil Motor. Она используется для компенсации дрожания во время съёмки. В Blackview заявили о применении двигателя, отвечающего за перемещение по прямой линии от объекта для фокусировки.
12-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony IMX362 с автофокусировкой Dual Pixel и системой Voice Coil Motor позволяет быстро делать смартфону Blackview A100 качественные снимки при плохом освещении. В основной камере новинки также есть ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом захвата 115 градусов, а для селфи используется 8-мегапиксельная фронталка на базе датчика изображения Samsung S5K4H7. Из особенностей также стоит отметить портретный и профессиональный режимы, режим монохромной съёмки, Face Beauty, расширенный динамический диапазон и ночная съёмка.
Напомним, что Blackview A100 оборудован 12-нанометровым мобильным процессором Helio P70, который дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена накопителем стандарта UFS 2.1 вместимостью 128 ГБ.
На лицевой стороне смартфона установлен 6,67-дюймовый дисплей Full HD+ с вырезом под камеру для селфи. Толщина корпуса составляет 8,9 мм, а масса – 195 граммов. За автономность Blackview A100 отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4 680 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой. Время автономной работы в режимах прослушивания музыки и игр составляет 24 часа и 6 часов соответственно.
Программной основой выступает операционная система Android 11, дополненная проприетарной надстройкой Doke OS 2.0. Также отметим наличие сканера отпечатков пальцев на правом торце корпуса и поддержку технологии Near Field Communication.
Купить Blackview A100 можно в расцветках Frost Green, Dream Pink, Graphite Gray и Galaxy Blue. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 250 долларов. Но в рамках акции на старте продаж модель доступна со скидкой 110 долларов и стоит 140 долларов. Специальное предложение действует до 4 июля 2021 года.
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