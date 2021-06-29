Намерения Intel оснастить серверные процессоры поколения Sapphire Rapids микросхемами памяти типа HBM в одной из модификаций не являются секретом, и редактору сайта AnandTech удалось на профильном мероприятии получить чуть больше информации об этой новинке Intel.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Начнём с того, что компания всё ещё полна готовности представить процессоры Sapphire Rapids до конца этого года, но при этом даёт понять, что модификации с памятью типа HBM появятся несколько позже. Скорее всего, как предполагает американский первоисточник, это случится не ранее середины 2022 года, а то и в четвёртом квартале.

Память типа HBM послужит своего рода кешем для информации, максимально приближенным к вычислительным блокам процессора. При этом подобные процессоры вообще смогут обходиться без микросхем оперативной памяти типа DDR5, размещённых в разъёмах DIMM материнской платы. Правда, такие конфигурации наверняка будут использоваться только в условиях максимальной экономии пространства. Каким будет тепловыделение процессоров с памятью HBM, тоже пока остаётся загадкой.