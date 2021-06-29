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Процессорный разъём LGA 1700 уже можно купить в Китае

Отдельно от материнской платы и процессора.
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На популярной китайской торговой площадке уже можно найти важнейший компонент для ремонта материнских плат, совместимых с процессорами Intel семейства Alder Lake-S – сам процессорный разъём LGA 1700, выпущенный компанией Foxconn.

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Источник изображения: Taobao

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Процессорам в исполнении LGA 1700, как мы выяснили на днях, потребуются новые системы охлаждения с расстоянием между крепёжными отверстиями в плате, увеличенным с 75 до 78 мм.

Источник изображения: Taobao

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Сам процессорный разъём получил продолговатую форму. По всей видимости, кристалл процессоров Alder Lake-S тоже будет иметь вытянутую форму, хотя по сравнению с предшественником в лице Rocket Lake-S его ждёт важное изменение – он будет выпускаться не по зрелому 14-нм техпроцессу, а по более современному 10-нм, который в настольном сегменте до сих пор не применялся.

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