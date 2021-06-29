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За пять месяцев этого года китайские компании получили столько же инвестиций, сколько за весь 2019 год

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По информации ресурса Nikkei Asian Review, ссылающегося на китайское издание Caixin, в период с января по май этого года китайские компании полупроводникового сектора смогли привлечь $6,19 млрд инвестиций. Это в три с лишним раза меньше, за весь 2020 год, но примерно столько же, сколько было привлечено в 2019 году.

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Источник изображения: Reuters

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Средства в местные компании вкладывают как венчурные инвесторы, так и правительственные фонды, некоторым компаниям удаётся привлечь инвестиции на долговом или фондовом рынках. Наибольшей популярностью у инвесторов на китайском рынке пользуются компании, разрабатывающие микропроцессоры, особенно связанные с искусственным интеллектом, телекоммуникациями и оптоэлектроникой. К сожалению, в свете американских санкций стали осторожнее и инвесторы – они стараются избегать тех компаний, бизнес которых может пострадать от накладываемых США ограничений. В долгосрочной перспективе китайские компании должны будут сократить свою зависимость от технологий американского происхождения – либо за счёт поиска альтернативных поставщиков, либо за счёт создания собственных технологий и оборудования.

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