Контрактные производители наращивают объёмы выпуска 28-нм продукции
Как отмечает DigiTimes в очередной бесплатной аннотации, основные контрактные производители в азиатском регионе принялись увеличивать производственные мощности, выпускающие 28-нм продукцию. В их число попали TSMC, UMC и китайская SMIC. По всей видимости, спрос на 28-нм изделия начал расти по мере усугубления кризиса в автомобильной отрасли.
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Для автомобильной электроники продвинутость техпроцесса не так важна, поэтому спрос на 28-нм продукцию начал расти, хотя по итогам первого квартала TSMC от её реализации получала не более 11% совокупной выручки. Возможно, на действиях контрактных производителей сказались усилия руководства стран, заинтересованных в скорейшем устранении полупроводникового кризиса в автомобилестроении. Свою озабоченность данной проблемой неоднократно выражали власти США, Германии и Японии.
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