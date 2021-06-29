Ресурс Tom’s Hardware Guide в очередной раз продемонстрировал своё превосходство над теми, кто пожалел денег на платную подписку на новости DigiTimes. Тайваньский источник накануне сообщил, что китайская компания YMTC не успеет увеличить объёмы производства 128-слойной памяти типа 3D NAND до 100 тысяч кремниевых пластин в месяц к концу текущего года, и этот этап развития будет достигнут лишь в 2022 году.

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Проблема кроется не столько в уровне выхода годной продукции, сколько в отсутствии возможности закупать в нужных количествах необходимое технологическое оборудование для производства твердотельной памяти. Делать это мешают и американские санкции против КНР, и всеобщий дефицит, а также нарушения в работе логистических систем. Напомним, что YMTC планировала ранее освоить выпуск 192-слойной памяти быстрее западных конкурентов. Удастся ли ей реализовать намеченное в сложившихся условиях, с уверенностью говорить сложно.