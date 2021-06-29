Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Американские санкции мешают Китаю догонять мировых лидеров в производстве 3D NAND

YMTC является ярким примером.
+
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде

Ресурс Tom’s Hardware Guide в очередной раз продемонстрировал своё превосходство над теми, кто пожалел денег на платную подписку на новости DigiTimes. Тайваньский источник накануне сообщил, что китайская компания YMTC не успеет увеличить объёмы производства 128-слойной памяти типа 3D NAND до 100 тысяч кремниевых пластин в месяц к концу текущего года, и этот этап развития будет достигнут лишь в 2022 году.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Shutterstock

реклама

Проблема кроется не столько в уровне выхода годной продукции, сколько в отсутствии возможности закупать в нужных количествах необходимое технологическое оборудование для производства твердотельной памяти. Делать это мешают и американские санкции против КНР, и всеобщий дефицит, а также нарушения в работе логистических систем. Напомним, что YMTC планировала ранее освоить выпуск 192-слойной памяти быстрее западных конкурентов. Удастся ли ей реализовать намеченное в сложившихся условиях, с уверенностью говорить сложно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

твердотельная память 3d nand китайские производители ymtc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Американские санкции мешают Китаю догонять мировых лидеров в производстве 3D NAND
+
К анонсу дискретной игровой графики Intel приготовила подарки
3
Главным препятствием на пути сделки NVIDIA и Arm остаётся Китай
35
Суперкомпьютер Fujitsu сохранил за собой титул самого производительного в мире
9
SoftBank сокращает свой бизнес в области робототехники
+
Платы с разъёмом LGA 1700 будут рассчитаны на охладители массой до 950 г
19

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
193
Почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации
177
Что из себя представляет Оверклокинг сейчас, жив ли он и какова его популярность
118
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
16
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
30
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
7
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
+

Сейчас обсуждают

eroppo
10:37
Автору в словарик, вдруг пригодится: недаром, необычен, неплохим, невелика, неподдельный, невозможно
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
★★★Evgenii™★★★
10:37
Открываем Диспетчер задач и смотрим вкладку Процессы. Сколько у вас показывает в простое, 2-4% ? Тогда всё впорядке. Если не впорядке, ищем жруна.
Сотни тысяч компьютеров заражены скрытыми майнерами и удалённо добывают криптовалюту Monero – Avast
Chimbal
10:34
"Говорю же - цифра работает." - я и не отрицаю что в вашей видеокарте цифра работает, я о том, что она не абсолютно в любой видеокарте с DVI будет работать. "А аналог уже лет 20 как неинтересен. Возм...
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
RangerXP
10:33
Не зря, получается, Интел Кодури нанимали - он смог! Осталось самая малость - отжать рынок дискретных видеокарт у зажравшегося монополиста.
К анонсу дискретной игровой графики Intel приготовила подарки
korney
10:33
Вот ты спорщик! Говорю же - цифра работает. И через переходник и через кабель. Вернее работало - в/карту два раза сменил. Не может не работать. А аналог уже лет 20 как неинтересен. Возможно ты годами ...
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
JohnGrasshopper
10:29
Резинки под кнопками изнашиваются и кнопки проваливаются.
Мобильная Contra Returns готовится к глобальному релизу на iOS и Android
Арктур Пирожков
10:28
Слышь, дурик ольгинский, он все правильно расписал.
Видеокарты GeForce RTX 3090 вернулись в магазины РФ – скидки доходят до 90 000 рублей
Den41k
10:26
Тоже соглашусь, озвучку будут менять, баг с падением оружия должны пофиксить, мир красивый, сюжет обещают хороший и длинный.
5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
Chimbal
10:24
Может я немного неправильно понял, но на счет телевизоров я никак не думаю ибо лично не имею, а YCbCr это цветовое пространство которое HDMI поддерживает но не поддерживает DVI. > "Ложное утверждение...
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
Den41k
10:23
В 1 сталкер и его моды до сих пор играют, это вам не уникальность?
5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем