К анонсу дискретной игровой графики Intel приготовила подарки
Официальная учётная запись Intel в Twitter сегодня распространила информацию о подготовке к анонсу дискретных игровых графических решений семейства Xe-HPG. По крайней мере, разработчикам и другим доверенным лицам она заранее раздала специальные карты, позволяющие не только принять участие в профильном мероприятии, но и получить какие-то сопутствующие сувениры.
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Образцы графических решений серии DG2 уже поставляются клиентам Intel. По некоторым данным, своё возвращение в сегмент игровой дискретной графики компания начнёт с мобильных систем, но в настольном сегменте видеокарты марки тоже появятся. Почти не остаётся сомнений, что формальный анонс этих графических решений состоится в этом году – осталось только определиться с точной датой и другими подробностями.
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