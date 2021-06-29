Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

К анонсу дискретной игровой графики Intel приготовила подарки

Они, как водится, будут распределяться по талонам.
1
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде

Официальная учётная запись Intel в Twitter сегодня распространила информацию о подготовке к анонсу дискретных игровых графических решений семейства Xe-HPG. По крайней мере, разработчикам и другим доверенным лицам она заранее раздала специальные карты, позволяющие не только принять участие в профильном мероприятии, но и получить какие-то сопутствующие сувениры.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

реклама

Образцы графических решений серии DG2 уже поставляются клиентам Intel. По некоторым данным, своё возвращение в сегмент игровой дискретной графики компания начнёт с мобильных систем, но в настольном сегменте видеокарты марки тоже появятся. Почти не остаётся сомнений, что формальный анонс этих графических решений состоится в этом году – осталось только определиться с точной датой и другими подробностями.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel intel xe dg2 xe-hpg
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

К анонсу дискретной игровой графики Intel приготовила подарки
1
Главным препятствием на пути сделки NVIDIA и Arm остаётся Китай
35
Суперкомпьютер Fujitsu сохранил за собой титул самого производительного в мире
9
SoftBank сокращает свой бизнес в области робототехники
+
Платы с разъёмом LGA 1700 будут рассчитаны на охладители массой до 950 г
19
В мае объём экспорта полупроводниковых компонентов из Южной Корее вырос на 24%
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
189
Почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации
176
Что из себя представляет Оверклокинг сейчас, жив ли он и какова его популярность
118
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
24
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
14
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
7
Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти
5
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
+

Сейчас обсуждают

Solbon Tsydypov
09:48
+15
После продажи всей своей недвижимости Илон Маск переехал жить в домик-бытовку размером 6х6 метров
Доктор Зло
09:45
Брал в 2019 году за 17500, ближайщая 1660Ti была почти за 20к и это, госпади прости, асусовский феникс. Подкрутил в афтербёрнинге график работы кулеров поагрессивнее. С учетом корпуса откалибровал ско...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
wolfire
09:45
хаха) я бы сказал не шлите шляпу) что значит чтоб не обижались? скажи что мне эту шляпу слать не надо и сами пускай не смотрят
TikTok — самое прибыльное и скачиваемое неигровое мобильное приложение за первое полугодие 2021-го года
Tyconcat
09:44
хз че тут все разнылись - на старте всегда дорого помню покупал ddr3 4 гб плашки по 4 или 5 рублей на старте. а спустя 3 года купил 8 гигов за 700р. а в 2019 или 20 не помню 2x32 за 10 рублей.(кстсати...
Первый комплект оперативной памяти DDR5 появился в продаже — цена вызывает вопросы
Lamerusha Lat
09:43
Ну и правильно, хрен ли копить эти бумажки, если сегодня ты на них можешь купить вещь, а завтра инфляция всё сожрёт. Деньги нужны, чтобы тратить. Заработал - потратил. Один раз живём, нужно наслаждать...
GeForce RTX 2060/Super возвращаются в РФ, а скидки на GeForce RTX 3060 Ti доходят до 53 000
Александр Толикин
09:43
Классно сказал ;)
У спекулянтов на Авито настали тяжелые времена - геймеры не хотят брать видеокарты по двойной цене
Андрей Волин
09:43
Т.е. боты даже страничку не могут открыть прежде чем писать чушь? Ну да...Хохол из Питера, ога))) А про чечню всё верно сказал....или ты их всерьёз считаешь союзниками и братьями? )))
Видеокарты GeForce RTX 3090 вернулись в магазины РФ – скидки доходят до 90 000 рублей
wolfire
09:43
никаких рейтингов, ремень спасёт мир
TikTok — самое прибыльное и скачиваемое неигровое мобильное приложение за первое полугодие 2021-го года
wolfire
09:42
шобыбыло
TikTok — самое прибыльное и скачиваемое неигровое мобильное приложение за первое полугодие 2021-го года
JohnGrasshopper
09:41
Здесь спросите. Все там. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=570459
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем