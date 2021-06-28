Выступления представителей Broadcom, Marvell Technology и MediaTek в поддержку сделки NVIDIA и Arm воодушевили аналитиков Citi до такой степени, что они оценили вероятность успешного завершения сделки в 30% против прежних 10%. По их словам, главным препятствием на пути оформления сделки остаётся Китай.

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Источник изображения: Getty Images

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Во-первых, в КНР у Arm имеется дочернее предприятие, вовлечённое в скандал со сменой власти. Чтобы заработать очки перед американскими и китайскими регуляторами, NVIDIA может предложить форму независимости Arm China, лишающую это подразделение доступа к интеллектуальной собственности, позволяющей создавать графические процессоры и ускорители для систем искусственного интеллекта.

Во-вторых, взаимоотношения Китая и США находятся не в лучшем состоянии, и переход Arm под контроль американской компании может серьёзно беспокоить китайские власти, поскольку у этого британского разработчика процессорных архитектур в Китае много клиентов. Китайские регуляторы, как сообщалось в уходящем месяце, уже проводили консультации с местными компаниями, озабоченными возможными последствиями сделки между NVIDIA и Arm.