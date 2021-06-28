Июньское обновление списка 500 самых производительных суперкомпьютеров мира принесло ресурсу Nikkei Asian Review повод для особой гордости – с ноября прошлого года лидер не сменился, им остаётся японский суперкомпьютер Fugaku, созданный компанией Fujitsu совместно с Национальным исследовательским институтом Рикэн. Японская компания снабдила его процессорами A64FX собственной разработки.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Японский суперкомпьютер Fugaku с большим отрывом опережает конкурентов, обеспечивая производительность на уровне 442 терафлопс. Расположившийся на втором месте суперкомпьютер IBM Summit предлагает быстродействие в три раза ниже. Японские исследователи собираются использовать вычислительные мощности Fugaku как для поиска лекарств от инфекции COVID-19, так и для разработки оптимальных конструкций автомобилей с точки зрения устойчивости к механическим повреждения при авариях. Уже в этом году Fugaku должен утратить статус лидера, поскольку США и Китай собираются ввести в строй более производительные суперкомпьютерные системы. Кстати, каждый десятый суперкомпьютер списка из 500 самых производительных содержит те или иные компоненты AMD.