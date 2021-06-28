Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Суперкомпьютер Fujitsu сохранил за собой титул самого производительного в мире

А компоненты AMD можно найти почти в каждой десятой системе списка из 500 лучших.
+
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Июньское обновление списка 500 самых производительных суперкомпьютеров мира принесло ресурсу Nikkei Asian Review повод для особой гордости – с ноября прошлого года лидер не сменился, им остаётся японский суперкомпьютер Fugaku, созданный компанией Fujitsu совместно с Национальным исследовательским институтом Рикэн. Японская компания снабдила его процессорами A64FX собственной разработки.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

Японский суперкомпьютер Fugaku с большим отрывом опережает конкурентов, обеспечивая производительность на уровне 442 терафлопс. Расположившийся на втором месте суперкомпьютер IBM Summit предлагает быстродействие в три раза ниже. Японские исследователи собираются использовать вычислительные мощности Fugaku как для поиска лекарств от инфекции COVID-19, так и для разработки оптимальных конструкций автомобилей с точки зрения устойчивости к механическим повреждения при авариях. Уже в этом году Fugaku должен утратить статус лидера, поскольку США и Китай собираются ввести в строй более производительные суперкомпьютерные системы. Кстати, каждый десятый суперкомпьютер списка из 500 самых производительных содержит те или иные компоненты AMD.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

fujitsu япония суперкомпьютер
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Суперкомпьютер Fujitsu сохранил за собой титул самого производительного в мире
+
SoftBank сокращает свой бизнес в области робототехники
+
Платы с разъёмом LGA 1700 будут рассчитаны на охладители массой до 950 г
16
В мае объём экспорта полупроводниковых компонентов из Южной Корее вырос на 24%
4
Intel Core i7-3770K взял серебро в модельном зачёте PiFast на частоте 7094 МГц
+
Первое профильное предприятие Huawei сосредоточится на выпуске чипов для оборудования сетей связи
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 45
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
135
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации
157
Lost Planet 3: незаслуженно забыта
18
Что из себя представляет Оверклокинг сейчас, жив ли он и какова его популярность
60
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
5

Сейчас обсуждают

Кость
17:01
Надежды юношей питают...
Видеокарты GeForce RTX 3070 подешевели на 610 евро из-за падения цены Ethereum ниже 1 800 долларов
Александр Шнурок
16:59
Явно продовеу решил их нае... Хороший у них знакомый)
Российские геймеры отказались покупать видеокарты GeForce RTX 3070 Ti за 105 000 рублей в DNS
Сергей Леонов
16:59
Ситилинк после смены руководства превратился в глупого спамера
Видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT в Европе подешевели на 200 евро
Александр Шнурок
16:58
1660... Майнерам не очень то и нужна, геимерам, они тоже не не, лучше 2060 возьмут... Так что сейчас у магазинов на оборот задача стоит избавляться как можно быстрее от таких карт. Я не говорю что ка...
Российские геймеры отказались покупать видеокарты GeForce RTX 3070 Ti за 105 000 рублей в DNS
redneck_prm
16:57
>>> Никому не известной компании? Студия, сделавшая три первых сталкера, сдохла в 2011. Студия, делающая нынешний сталкер - известна только кривым ремейком казаков. То есть как раз никому.
5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
Виталий Shokerxxx
16:54
цену старшей модели тоже сохранил не только ропы.
Графический процессор Navi23 сохранил 64 блока ROP
Валентин Пархоменко
16:54
Да нет, просто компенсировал высоким вольтажом и жм под крышкой с водянкой.
Что из себя представляет Оверклокинг сейчас, жив ли он и какова его популярность
Сергей Леонов
16:54
В нормальных магазинах на 15к дешевле, а это топорная реклама ситилинка
GeForce RTX 2060/Super возвращаются в РФ, а скидки на GeForce RTX 3060 Ti доходят до 53 000
Арктур Пирожков
16:53
Так и в долларах при такой инфляции карта может НЕПОДЕШЕВЕТЬ.
GeForce RTX 2060/Super возвращаются в РФ, а скидки на GeForce RTX 3060 Ti доходят до 53 000
Александр Шнурок
16:52
4000 выйдет не скоро, и чем медленнее будет рынок заполнятся , тем дольше будет выходить 4000 я серия
Российские геймеры отказались покупать видеокарты GeForce RTX 3070 Ti за 105 000 рублей в DNS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем