SoftBank сокращает свой бизнес в области робототехники
Купив в 2012 году французскую компанию Aldebaran, которая специализировалась на разработке роботов, японская корпорация SoftBank рассчитывала наладить выпуск человекоподобных роботов различного назначения и стать одним из мировых лидеров, но пока этот бизнес демонстрирует признаки упадка, как утверждает Reuters со ссылкой на собственные источники и документы для внутреннего пользования.
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Ещё в прошлом году SoftBank прекратила поставки человекоподобных роботов Pepper, которые по её заказу производила Foxconn. Всего было выпущено около 27 тысяч экземпляров, и росту популярности этих роботов препятствовала ограниченная функциональность и проблемы с надёжностью. Роботы Pepper использовались преимущественно для общения с клиентами и получили ограниченное распространение, даже в условиях пандемии. Теперь все усилия SoftBank в данной сфере сосредоточены на продвижении роботизированных уборщиков Whiz.
Половина персонала робототехнического подразделения во Франции должна быть уволена, такую же участь разделят сотрудники отдела продаж в США и Великобритании, а персонал в Японии будет переведён на другие должности внутри SoftBank. Недавно компания также продала крупную долю в Boston Dynamics, и теперь мажоритарным владельцем знаменитого разработчика роботов является корейский концерн Hyundai Motor Group.
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