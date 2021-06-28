Платы с разъёмом LGA 1700 будут рассчитаны на охладители массой до 950 г
Перестав выдавать информацию о процессорном разъёме LGA 1700 по частям, немецкий ресурс Igor’s LAB выложил документацию, посвящённую особенностям нового разъёма и систем охлаждения для него. Как уже сообщалось ранее, расстояния между крепёжными отверстиями в материнской плате немного изменятся, с 75 х 75 мм до 78 х 78 мм. Более того, уменьшится минимальная монтажная высота – расстояние от крышки процессора до поверхности материнской платы. Она сократится с 7,3 до 6,5 мм.
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Документация описывает максимальное удаление центра тяжести системы охлаждения от плоскости крышки процессора – оно не должно превышать 25,4 мм, иначе возможны повреждения материнской платы. Определена и предельная масса системы охлаждения, устанавливаемой на разъём LGA 1700 – до килограмма не хватает всего 50 г.
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