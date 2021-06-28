Intel Core i7-3770K взял серебро в модельном зачёте PiFast на частоте 7094 МГц
Зрелость процессора – не повод забрасывать изучение его разгонного потенциала. Этот принцип в очередной раз продемонстрировал финский энтузиаст Luumi, который разогнал Intel Core i7-3770K до частоты 7094 МГц при помощи жидкого азота.
реклама
реклама
На указанной частоте процессор сохранил активность единственного ядра, но этого оказалось достаточно для достижения второго места в модельном зачёте PiFast с результатом 10,090 секунды.
реклама
Финского оверклокера от первого места отделяют всего 70 мс, и он не теряет надежды, что следующая попытка преодолеть этот барьер будет успешной. За два предыдущих раза выше второго места в модельном зачёте он не поднялся.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила