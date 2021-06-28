Зрелость процессора – не повод забрасывать изучение его разгонного потенциала. Этот принцип в очередной раз продемонстрировал финский энтузиаст Luumi, который разогнал Intel Core i7-3770K до частоты 7094 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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На указанной частоте процессор сохранил активность единственного ядра, но этого оказалось достаточно для достижения второго места в модельном зачёте PiFast с результатом 10,090 секунды.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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Финского оверклокера от первого места отделяют всего 70 мс, и он не теряет надежды, что следующая попытка преодолеть этот барьер будет успешной. За два предыдущих раза выше второго места в модельном зачёте он не поднялся.